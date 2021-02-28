Поклонники заподозрили, что Киркоров будет вести шоу «Орел и решка»

Бейрут, 28 февраля. Поклонники короля российской эстрады Филиппа Киркорова подозревают, что он решил опробовать себя в новом амплуа и стал ведущем популярного шоу о путешествиях «Орел и решка».

Певец заинтриговал фанатов кадрами, опубликованными на его странице в Instagram. Исполнитель хита «Цвет настроения синий» показал фотографии и видео из столицы Ливана. При этом артист не уточнил, какова цель его пребывания в Бейруте.

«Секретная миссия. То ли еще будет! Приключения продолжаются», — говорит Киркоров на видео, приложив в начале палец к губам.

Король эстрады показал виды города, а также выложил кадры с места взрыва, прогремевшего в порту Бейрута в начале августа прошлого года. Через несколько месяцев после происшествия последствия все еще не устранены.

«Полгода с момента страшной трагедии. Кто бы мог подумать, что окажусь на этом месте, если бы не...» — загадочно написал певец.

Поклонники теряются в догадках, зачем Киркоров посетил столицу Ливана. Подписчики исполнителя поделились мыслями на этот счет в комментариях. Некоторые предположили, что он прибыл в Бейрут на съемки клипа.

«Босс неожиданных путешествий. Неужели вы будете ведущим «Орла и решки»?»; «Любопьıтно, что за секретная миссия в Бейруте? Военньıй или приключенческий фильм будет?»; «Филипп, уже очень хочется узнать, что же это «если бы не». И какая секретная миссия», — написали комментаторы.

Сейчас у Филиппа Киркорова не настолько плотный гастрольный график, как раньше. Из-за пандемии коронавируса певцу даже пришлось в очередной раз перенести свои концерты в Кремлевском дворце.