Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по Саудовской Аравии

Эр-Рияд, 27 февраля. Йеменское движение «Ансар Аллах» провело ракетный обстрел по объектам в Саудовской Аравии. Силы противовоздушной обороны (RSADF) заявили о сбитой баллистической ракеты на подлете к Эр-Рияду, однако источники в соцсетях сообщают о взрыве в черте города.

Quick and dirty analysis of video’s circulating social media etc. this evening does show the same interception over #Riyadh, #KSA, circle is to highlight the “glow” after the interception which aligns the videos rather than just showing any random interception. pic.twitter.com/sMsxaGLazd