Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по Саудовской Аравии

Эр-Рияд, 27 февраля. Йеменское движение «Ансар Аллах» провело ракетный обстрел по объектам в Саудовской Аравии. Силы противовоздушной обороны (RSADF) заявили о сбитой баллистической ракеты на подлете к Эр-Рияду, однако источники в соцсетях сообщают о взрыве в черте города.

Quick and dirty analysis of video’s circulating social media etc. this evening does show the same interception over #Riyadh, #KSA, circle is to highlight the “glow” after the interception which aligns the videos rather than just showing any random interception. pic.twitter.com/sMsxaGLazd — Aurora Intel (@AuroraIntel) February 27, 2021

О причастности хуситов к нападению заявил представитель саудовской коалиции бригадный генерал Турки аль-Малики. По его словам, одновременно с ракетой были запущены еще три заминированных беспилотника в направлении провинции Джизан, а также один — в сторону города Хамис-Мушайт.

Сведений о жертвах не поступало, однако государственные СМИ сообщили о разлете осколков по нескольким столичным районам и повреждении одного дома.

Атака произошла во время церемонии открытия чемпионата «Формулы Е», на которой присутствовал наследный принц Мухаммед бин Салман Аль Сауд.

Для перехвата ракеты и БПЛА были задействованы американские комплексы ПВО Patriot.

Представители «Ансар Аллах» до сих пор воздерживаются от комментариев.

Подоплека инцидента

Атака произошла на фоне продолжающейся на территории Йемена войны. Открытая фаза конфликта началась в 2014 году, когда восставшие против религиозных притеснений хуситы захватили ряд западных городов и столицу Сану. Вскоре после этого на территорию страны вторглась арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией по приглашению йеменского президента Абд-Раббу Мансура Хади.

رئيس الجمهورية يجري اتصالاً هاتفياً بالشيخ سبأ سنان ابو لحوم https://t.co/tV0Rio94n9 — عبدربه منصور هادي (@HadiPresident) January 9, 2021

Главным интересом союза суннитских государств являлось недопущение распространения в регионе влияния Ирана, поддержкой которого заручилась шиитская организация «Ансар Аллах».

По мере того, как арабские страны и Тегеран «вкачивали» ресурсы в эту войну, она затягивалась. Вскоре коалиция стала распадаться из-за финансовой обременительности этой кампании и ее бесперспективности. Наиболее активными «интервентами» остаются Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).

Будучи лидером оставшегося союза арабских государств, Эр-Рияд заинтересован в переходе всей территории Йемена под контроль сторонников Хади. Для подавления хуситов коалиция установила всеобъемлющую блокаду северной части страны, что привело к гуманитарной катастрофе.

На территорию, подконтрольную «Ансар Аллах», не поступают продовольствие, топливо, медикаменты и прочие предметы первой необходимости, потребность в которых на 90% удовлетворяется за счет импорта. В настоящий момент около 20 миллионов йеменцев остро нуждаются в воде и пище. Ситуация усугубляется тем, что коалиция намеренно уничтожает объекты сельского хозяйства и водоснабжения в районах, подконтрольных хуситам. В связи с этим 26 февраля десятки тысяч йеменцев вышли на общенациональные акции протеста против блокады, ведущей к разрушительным последствиям для мирного населения.

О чем говорит это нападение?

Осуществленная хуситами акция — лишь эпизод в череде ударов по территориям Саудовской Аравии и ОАЭ. «Ансар Аллах» отвечает террором на террор, подвергая атакам стратегически важные объекты: электростанции, нефтеперерабатывающие заводы, военные базы и т.д. Вероятнее всего, целью последнего обстрела являлось запугивание саудовского населения.

Хуситы обладают возможностью нанесения ударов по территории коалиции за счет иранских поставок. Сложно сказать, какое именно оружие было применено в этот раз. Однако, учитывая расстояние и предыдущие атаки, можно предположить, что в качестве «беспилотников-камикадзе» были применены иранские Samad-3, а на Эр-Рияд была направлена баллистическая ракета Soumar или Quds.