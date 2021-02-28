Йеменские хуситы нанесли ракетный удар по Саудовской Аравии

Эр-Рияд, 27 февраля. Йеменское движение «Ансар Аллах» провело ракетный обстрел по объектам в Саудовской Аравии. Силы противовоздушной обороны (RSADF) заявили о сбитой баллистической ракеты на подлете к Эр-Рияду, однако источники в соцсетях сообщают о взрыве в черте города.
Quick and dirty analysis of video’s circulating social media etc. this evening does show the same interception over #Riyadh, #KSA, circle is to highlight the “glow” after the interception which aligns the videos rather than just showing any random interception. pic.twitter.com/sMsxaGLazd— Aurora Intel (@AuroraIntel) February 27, 2021
О причастности хуситов к нападению заявил представитель саудовской коалиции бригадный генерал Турки аль-Малики. По его словам, одновременно с ракетой были запущены еще три заминированных беспилотника в направлении провинции Джизан, а также один — в сторону города Хамис-Мушайт.
Сведений о жертвах не поступало, однако государственные СМИ сообщили о разлете осколков по нескольким столичным районам и повреждении одного дома.
فيديو | كاتب سياسي: جماعة #الحوثي ميليشيا إرهابية عميلة لـ #طهران توجه رسائلها باستهداف المدنيين في #المملكة و #اليمن#الإخبارية pic.twitter.com/v1jflH7FFD— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 28, 2021
Атака произошла во время церемонии открытия чемпионата «Формулы Е», на которой присутствовал наследный принц Мухаммед бин Салман Аль Сауд.
Для перехвата ракеты и БПЛА были задействованы американские комплексы ПВО Patriot.
More videos of interceptions over Riyadh #Riyadh #SaudiArabia pic.twitter.com/LnvuIO70BQ— Omniscient Observer (@OmniscientObsrv) February 27, 2021
Представители «Ансар Аллах» до сих пор воздерживаются от комментариев.
Подоплека инцидента
Атака произошла на фоне продолжающейся на территории Йемена войны. Открытая фаза конфликта началась в 2014 году, когда восставшие против религиозных притеснений хуситы захватили ряд западных городов и столицу Сану. Вскоре после этого на территорию страны вторглась арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией по приглашению йеменского президента Абд-Раббу Мансура Хади.
رئيس الجمهورية يجري اتصالاً هاتفياً بالشيخ سبأ سنان ابو لحوم https://t.co/tV0Rio94n9— عبدربه منصور هادي (@HadiPresident) January 9, 2021
Главным интересом союза суннитских государств являлось недопущение распространения в регионе влияния Ирана, поддержкой которого заручилась шиитская организация «Ансар Аллах».
По мере того, как арабские страны и Тегеран «вкачивали» ресурсы в эту войну, она затягивалась. Вскоре коалиция стала распадаться из-за финансовой обременительности этой кампании и ее бесперспективности. Наиболее активными «интервентами» остаются Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ).
Будучи лидером оставшегося союза арабских государств, Эр-Рияд заинтересован в переходе всей территории Йемена под контроль сторонников Хади. Для подавления хуситов коалиция установила всеобъемлющую блокаду северной части страны, что привело к гуманитарной катастрофе.
На территорию, подконтрольную «Ансар Аллах», не поступают продовольствие, топливо, медикаменты и прочие предметы первой необходимости, потребность в которых на 90% удовлетворяется за счет импорта. В настоящий момент около 20 миллионов йеменцев остро нуждаются в воде и пище. Ситуация усугубляется тем, что коалиция намеренно уничтожает объекты сельского хозяйства и водоснабжения в районах, подконтрольных хуситам. В связи с этим 26 февраля десятки тысяч йеменцев вышли на общенациональные акции протеста против блокады, ведущей к разрушительным последствиям для мирного населения.
О чем говорит это нападение?
Осуществленная хуситами акция — лишь эпизод в череде ударов по территориям Саудовской Аравии и ОАЭ. «Ансар Аллах» отвечает террором на террор, подвергая атакам стратегически важные объекты: электростанции, нефтеперерабатывающие заводы, военные базы и т.д. Вероятнее всего, целью последнего обстрела являлось запугивание саудовского населения.
Хуситы обладают возможностью нанесения ударов по территории коалиции за счет иранских поставок. Сложно сказать, какое именно оружие было применено в этот раз. Однако, учитывая расстояние и предыдущие атаки, можно предположить, что в качестве «беспилотников-камикадзе» были применены иранские Samad-3, а на Эр-Рияд была направлена баллистическая ракета Soumar или Quds.