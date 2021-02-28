Манукян поддержал закрытие причиняющих вред россиянам ток-шоу

Блогер, эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян в интервью ФАН поддержал актера Дмитрия Певцова, выступившего за закрытие ток-шоу, причиняющих вред россиянам.

Народный артист России Дмитрий Певцов выступил против выхода в эфир федеральных каналов передач, подобных ток-шоу Андрея Малахова и «Дома-2». Актер уверен, что такого рода программы нужно запретить, а также позаботиться о том, чтобы «обезопасить неокрепшие души от массовой культуры».

По мнению Дмитрия Певцова, в России нужна цензура. Подвергать ей необходимо все, что касается творчества — от живописи до телевидения. Заняться этим могла бы специально созданная комиссия. В ее состав актер предлагает включить специалистов в области культуры и представителей основных религиозных конфессий. Такая комиссия должна будет решать, что «важно и нужно россиянам».

Свою позицию Дмитрий Певцов подтвердил тезисом о том, что люди должны фокусировать свое внимание на вещах, которые имеются у них в настоящий момент — добре, любви, вере, радости, надежде. Артист отметил, что на сегодняшний день сцены театров полностью охватил авангард. По словам знаменитости, происходит это из-за того, что режиссерам нечем поделиться с публикой.

«Понимаете, эти художники, в кавычках, занимаются не автором, а своими комплексами, нетрадиционными сексуальными статусами, занимаются собой, а не автором и содержанием пьесы. Как сделать нам, чтобы люди смотрели не «Дом-2» и не «потные» малаховские передачи? Надо культивировать то, что несет добро, любовь, веру, радость, надежду», — заявил российский актер.

Блогер Вадим Манукян в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей поддержал Дмитрия Певцова, выступившего за закрытие некоторых ток-шоу, причиняющих вред россиянам. По его словам, на некоторых телепередачах действительно есть «определенные перегибы и перекосы».

«Надо сказать, что Дмитрия Певцова я действительно уважаю как творческого деятеля и человека, который имеет свою позицию. Он не стесняясь высказывается о том, что происходит сегодня на телевидении. Там действительно есть определенные перегибы и перекосы, которые уже надоели большинству зрителей. Собственно говоря, я и сам высказывался об этих телепередачах. Сегодня «Дом-2» уже точно сменил прописку, но пока не приблизился к новому порту. Но уже несколько месяцев данное шоу уже не выходит в эфир. Что касается других телепередач, связанных со скандальными историями, личной жизнью звезд и обычных людей? Я действительно считаю, что такие телепередачи стоило бы закрыть, потому что им не место на федеральных каналах», — сказал собеседник ФАН.

Эксперт комиссии по СМИ Общественной палаты РФ Вадим Манукян рассказал и о том, что руководству федеральных телеканалов необходимо закрыть некоторые ток-шоу, поскольку они «уродуют» эфиры.

«Что касается позиции Дмитрия Певцова о цензуре, которая могла бы сегодня каким-то образом повлиять на информационную повестку страны? Собственно говоря, в Конституции цензура запрещена. Думаю, что в какой-то мере цензура на федеральных СМИ должна выходить на передний план. Для этого не нужно водить ее в масштабах всей страны. Каждое СМИ должно задуматься над тем, какой контент оно распространяет на всю территорию государства. Руководству федеральных телеканалов необходимо задуматься о закрытии шоу, которые уродуют эфиры», — резюмировал Вадим Манукян.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что представители телеведущего Андрея Малахова отказались комментировать заявление Дмитрия Певцова по поводу закрытия телепередачи «Прямой эфир», сославшись на пресс-службу телеканала «Россия-1».