Два рыбака провалились под лед в Красноярске и смогли спастись

Красноярск, 28 февраля. Рыбаки провалились под лед на Красноярском водохранилище в районе второго залива на правом берегу. Их удалось спасти.

Двое мужчин приехали на водохранилище порыбачить. Внезапно они оба провалились в полынью. На место приехали сотрудники МЧС.

Мужчин вытащили из воды и эвакуировали. Они были доставлены в поисково-спасательное отделение. Серьезных травм и переохлаждения им удалось избежать.

Ранее сотрудники МЧС спасли еще одного тонущего мужчину. Инцидент произошел во Владивостоке, сообщал ФАН.