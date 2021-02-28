Провалившегося в яму пса спасли волонтеры из Красноярска

Красноярск, 28 февраля. Красноярские волонтеры из организации «ДогСпас» достали из глубокой ямы, вырытой под септик, бездомного пса.

Видео этой спасательной операции опубликовано в Instagram-аккаунте общественного движения. По словам добровольцев, собака оказалась очень доброй.

Животное сильно переживало и было ослаблено. По поведению пса можно было понять, что он просидел в ловушке не один день.

«Сегодня достали классного парня, упавшего в яму под септик, очень добрый, видно, что сильно переживал, сидя в яме не один день», — рассказали активисты.

Подписчики поблагодарили спасателей, поинтересовавшись, все ли сейчас хорошо с псом. Многие отметили, что животные часто попадают в подобные ямы.

Похожий случай произошел в Иркутске. Там сотрудники регионального главка МЧС спасли двух провалившихся в подпол собак. О попавших в плен животных сообщили местные жители.