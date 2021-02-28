Любовь Успенская показала результат пластической операции на ягодицах

Москва, 28 февраля. Певица Любовь Успенская, недавно с лоском и помпезностью отпраздновавшая 67-й день рождения, похвасталась журналистам своими новыми ягодицами.

Артистка устроила пышное торжество по случаю дня рождения 24 февраля в одном из московских ресторанов. На мероприятии присутствовали многие звезды отечественной эстрады. Друзья Успенской также поздравляли ее удаленно, посредством социальных сетей.

Исполнительница активно общалась с прессой, которой представила своего пластического хирурга Тимура Хайдарова. От внимания публики не ускользнула пышные ягодицы знаменитости. Поэтому корреспонденты программы «Ты не поверишь!» поинтересовались у Любови Успенской, чем можно объяснить такое преображение.

«Надул (ягодицы. — Прим. ред.) пластический хирург», — иронично ответила именинница.

На вопрос о дальнейших планах по изменению внешности пластический хирург Тимур Хайдаров ответил, что на данном этапе у артистки «все прекрасно». Однако Успенская, похоже, так не считает. Она стремится к совершенству, поэтому возможность новых хирургических вмешательств исключать нельзя.

«Завтра новый день, посмотрим. Мы стремимся к совершенству», — уточнила певица.

Весь вечер звезды публиковали в Instagram поздравления в адрес Успенской и stories с мероприятия. Один пост вызвал особое негодование пользователей: актриса Яна Кошкина поделилась фотографией, на которой она губами тянется к Успенской.