Певцов рассказал, почему россиян необходимо оградить от передач Малахова и «Дома-2»

Актер Дмитрий Певцов в интервью Федеральному агентству новостей сообщил, почему россиянам нельзя показывать программы, которые вызывают у человека низменные инстинкты и агрессию. По его словам, телевизионный контент должен культивировать добро, любовь, радость, надежду.

В столичном Институте Современного искусства 25 и 26 февраля прошли премьерные показы спектакля «Недотепы» режиссера Ольги Дроздовой. На сцене выступили студенты учебного заведения и именитые актеры, в том числе народный артист России Дмитрий Певцов. В кулуарах мероприятия актер театра и кино высказался о состоянии современной отечественной культуры. Он посетовал на то, что в последнее время в искусство стало проникать все больше авангарда. Происходит это из-за того, что современным режиссерам нечего сказать.

«Понимаете, эти «художники» в кавычках занимаются не автором, а своими комплексами, нетрадиционными сексуальными статусами, занимаются собой, а не автором и содержанием пьесы. Как сделать нам, чтобы люди смотрели не «Дом-2» и не «потные» малаховские передачи? Надо культивировать то, что несет добро, любовь, веру, радость, надежду», — сказал народный артист.

Кроме того, Дмитрий Певцов выступил за введение цензуры. По мнению актера, государство просто обязано контролировать то, на что оно выделяет деньги, поскольку сегодня даже Великая Отечественная война для некоторых режиссеров стала темой для боевиков, скроенных по западным лекалам. Также он предложил создать специальную комиссию, в которую должны войти представители культурного сообщества, искусствоведы, правоведы и обязательно представители основных церковных конфессий, чтобы спасти неокрепшие души россиян от масскульта.

«Нам нужна культурная политика в прямом соприкосновении с идеологией, идеологией, в том числе и христианской, верующих людей. Я так скажу, Россия — последний оплот цивилизации. Человечество еще существует только потому, что есть Россия. Господь все бы уже порушил без нас», — заявил российский актер.

Федеральное агентство новостей связалось с Дмитрием Певцовым с просьбой прокомментировать свое высказывание по поводу закрытия некоторых телепередач на российском ТВ. По его словам, нельзя показывать программы, которые вызывают у человека низменные инстинкты и агрессию.

«Вы знаете, необходимо показывать то, что несет добро, любовь, радость, надежду. То, что не возбуждает низкого человеческого любопытства, низменных инстинктов и агрессии. Нужно показывать то, что мы видели в советские времена. Советская идеология и цензура основаны на христианстве, но без Бога. Собственно говоря, я с детства помню такую пословицу: «Сам погибай, а товарища выручай», что такое любовь к Родине. Сейчас идеология отсутствует, поэтому все можно, в том числе и на телевидении, в газетах, журналах. Про интернет я вообще не говорю. Это все смотрят наши дети, а потом мы удивляемся, что с ними что-то не то происходит», — сказал Дмитрий Певцов в разговоре с ФАН.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что директор телеведущего Андрея Малахова отказался комментировать заявление Дмитрия Певцова по поводу необходимости закрыть шоу, которые ведет его клиент.