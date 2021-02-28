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Валентина Легкоступова мечтала найти такого мужа, как Иосиф Пригожин

Валентина Легкоступова мечтала найти такого мужа, как Иосиф Пригожин

Москва, 28 февраля. Певица Валентина Легкоступова три раза была замужем, но ни один супруг не соответствовал ее мечтам. Друг исполнительницы рассказал, кого она хотела видеть рядом с собой.

Художник Константин Мирошник, который близко дружил с артисткой, убежден, что дети и мужья всю жизнь «добивали» Легкоступову. Получить поддержку исполнительница хита «Ягода-малина» могла только у родителей или тети.

«При всем нежном образе на сцене в жизни Валя была очень резкой бабой. Она всех своих мужей сама бросала, как только узнавала, что они ей изменяли», — отметил Мирошник.

Когда певице было 18 лет, она вышла замуж за своего педагога и руководителя оркестра Юрия Кушнарева. По словам художника, через время Легкоступова узнала о неверности супруга и моментально вычеркнула его из жизни. Примерно то же самое случилось и со вторым мужем артистки.

«Валя мечтала, чтобы рядом с ней был муж-директор. Такой, как [Юрий] Айзеншпис или как [Иосиф] Пригожин у Валерии. Без всякого юмора. Она мечтала найти такого мужа-продюсера, как Пригожин», — рассказал друг Легкоступовой.

Иосиф Пригожин

Мирошник пояснил, что артистка всегда думала о продвижении и хотела, чтобы супруг стал для нее помощником по жизни, передает «Собеседник». Как заявил художник, на деле все мужья исполнительницы оказались «пшиком».

Валентина Легкоступова скончалась 14 августа 2020 года из-за последствий тяжелой черепно-мозговой травмы, сообщает портал «Мир 24». Примерно за полтора месяца до смерти она вышла замуж за яхтсмена Юрия Фирсова. Теперь он претендует на наследство певицы вместе с ее детьми.

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