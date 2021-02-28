Предвыборные обещания депутатов могут закрепить юридически

Москва, 28 февраля. Предвыборные обещания кандидатов в депутаты Госдумы РФ планируют закрепить юридически. С таким предложением выступил спикер ГД Вячеслав Володин.

Как считает Володин, депутаты не имеют права забывать о тех проблемах, с которыми к ним обращались россияне в ходе предвыборной кампании.

«Обращения по решению конкретных вопросов правильно было бы зафиксировать юридически», — считает председатель Госдумы РФ.

Володин предложил сформировать «прозрачный массив из предложений граждан» после выборов в сентябре. На их основе будет вестись работа парламентариев. Это позволит в будущем реализовывать взятые депутатами обязательства более системно, уверен спикер Госдумы. Кроме того, избиратели смогут спросить с депутатов, за которых они голосовали, итоги решения того или иного вопроса.

«Мы видим, что в течение каждого созыва есть примеры, когда о данных обещаниях забывают, оправдывая это популистскими заявлениями», — заключил Володин.

Ранее Володин анонсировал строительство нового большого моста в Саратовской области. Политик посетил город Балаково.