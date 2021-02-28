Вернуть нельзя оставить: ядерное оружие США в Европе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обратил внимание участников Женевской конференции на то, как Соединённые Штаты Америки грубо игнорируют принципы Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Он призвал заокеанских партнёров привести свои действия в соответствие с соглашением, к которому, начиная с 1968 года, присоединились 170 государств.

Суть послания российского министра заключается в попытке заставить США официально признать факт включения целого ряда авиационных подразделений Британии, Германии, Италии, Бельгии, Голландии и некоторых других стран-участниц НАТО в систему подготовки к нанесению тактических авиационных ядерных ударов по «потенциальному противнику». За него, особо не скрываясь, страны Альянса принимают Россию. Признав этот факт, участники НАТО в дальнейшем должны отказаться от реализации данного проекта.

Арсенал США в Европе

Дело в том, что Штаты имеют в Европе шесть объектов, осуществляющих хранение, обслуживание и выдачу в боевые подразделения бомб В-61 с ядерной боеголовкой. Эти снаряды могут применяться самолётами тактической авиации, состоящими на вооружении стран НАТО. Речь может идти о наличии в Европе порядка двух сотен авиационных бомб марки В-61.

A F-16 with a B61-12 ☢️ weapon. A B-2 drops a B-61 Joint Test Assembly. Located in the bomb’s middle section, the warhead will have four yield options, including 0.3kt, 1.5kt, 10kt, and 50kt. Staff Sgt B. Hansen/Mesnard, Christopher J Capt pic.twitter.com/rrc39OK6Ez — J.J. (@kadonkey) August 30, 2019

Места их хранения известны: это авиабаза «Бюхель» в ФРГ (более 20 бомб), авиабазы «Авиано» и «Геди» в Италии (70-110 единиц), авиабаза «Кляйне Брогель» в Бельгии (10-20 штук), авиабаза «Волкель» в Нидерландах (10-20 единиц). Относительно авиабазы «Инджирлик» (50-90 бомб) в СМИ проходила информация об эвакуации ядерных боезарядов на континентальную часть США или в Румынию. Причиной называлась опасность их захвата или повреждения во время попытки военного переворота, который произошёл в Турции в 2016 году и повлёк за собой череду беспорядков.

Пилоты стран НАТО, где на вооружении состоят самолёты, способные носить и применять ядерные бомбы (бельгийские и голландские истребители F-16, а также британские, итальянские и немецкие истребители-бомбардировщики Tornado), стали участвовать в совместных с пилотами США учениях по нанесению ядерных ударов бомбами, находящимися на хранении в Европе. При этом отмечены случаи подвески снарядов на самолёты стран, не имеющих своего ядерного оружия.

Победителей не будет

США прямо нарушают ДНЯО. Согласно документу государства, входящие в «ядерный клуб», обязуются не передавать само оружие ни прямо, ни косвенно. Они также не имеют права ни помогать, ни поощрять, ни побуждать какое-либо государство, не обладающее ядерным оружием, к производству или приобретению такового.

Ясно, что тактические ядерные боеприпасы авиационного базирования необходимы США и НАТО только для борьбы с «потенциальным противником», коим в Европе для вышеозначенных стран является Россия. РФ, в свою очередь, неустанно призывает к разумному и взвешенному подходу к ядерным арсеналам, совершенно точно полагая, что победителей в ядерной войне не будет — проиграют все. Пострадают даже те, кто сейчас изображает из себя нейтральную сторону и дистанцируется от процессов между странами, обладающими ядерным оружием.

Italy, Germany, Belgium, Holland – and also Turkey, are not only storing US nuclear weapons (B-61 bombs which from 2020 will be replaced by the more destructive B61-12), but are prepared to use them in a nuclear attack under command of the Pentagon.

https://t.co/S6OhfMEnPj — Bubba Rogowski (Telegram = t.me/RogowskiBubba) (@RogowskiBubba) June 28, 2019

Сергей Лавров обоснованно предлагает Соединённым Штатам радикально решить этот вопрос путём возвращения всего американского ядерного арсенала на континентальную часть США. Однако внятного ответа от Вашингтона так и не последовало.

История повторяется

История подобных взаимоотношений напоминает истоки Карибского кризиса, когда основанием для размещения советских ядерных ракет на Кубе послужило размещение американских снарядов в Турции. Оттуда подлётное время до целого ряда промышленных объектов и крупных городов СССР составляло считанные минуты.

Caribbean Crisis in 1962 was the answer of the USSR to nuclear missiles placement in Turkey in 1961. This will be an answer in this case too. https://t.co/ArxXNhAnFl — Судаков Михаил (@mikesudakov) November 28, 2019

В те годы дипломатические призывы к США не привели к изменению намерений американского руководства. И только мероприятия по ответному размещению советских ракет в самом «подбрюшье» США, на Кубе, заставили американскую сторону услышать советские требования.

В политике, как и среди людей, слышат только того, кого нельзя не слышать. Если США не отреагируют на предложение российского МИД, вероятно в ближайшем будущем мы можем стать свидетелями того, как Россия «повысит голос», чтобы партнёры по политическому диалогу услышали требование Кремля.