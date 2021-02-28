Вспыхнувший ночью пожар лишил жизни двух человек в Томской области

Томск, 28 февраля. Тела мужчины и женщины были обнаружены в сгоревшей двухквартирной жилой постройке, сообщили в региональном отделении МЧС.

Пожар произошел поздней ночью в деревне Уйданово Первомайского района Томской области. Звонок в дежурную службу МЧС поступил в 04:23 по местному времени, пожар был полностью локализован спасателями в 04:57. Пожар унес жизни двоих человек.

Огонь охватил площадь в 20 кв. м. У соседей прогорел потолок, была затронута пожаром большая часть стен и пола. Сотрудники МЧС ликвидировали возгорание, причины пожара предстоит установить компитентным ведомствам.

Еще один пожар произошел в Пензенской области, сообщал ФАН. На месте происшествия были обнаружены тела двух человек.