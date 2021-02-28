Милонов: Россия заявляет свои права в Арктике, а остальные несерьезные игроки

Москва, 28 февраля. Усиление позиций России в Арктике вызывает недовольство западных партнеров. Но, как сообщает «ПолитПазл», со ссылкой на Dagens Nyheter, сделать им с этим ничего нельзя.

В публикации журналистки Анны-Лены Лаурен, указано, что в северном регионе планеты все шансы для укрепления есть только у одной страны — , России. Позиция автора выстроена на том, что под контролем Москвы сегодня находится больше половины арктической суши.

По мере таяния льдов, Россия откроет перед собой новые возможности, среди которых морские транспортные коридоры, новые острова , увеличивающие и без того огромную площадь самого крупного в мире государства.

Северный морской путь — отдельная тема. Этот маршрут из Европы в Азию один из самых выгодных на сегодня и во многом превосходит южное направление, ведущее через Суэцкий канал. Естественно, что США недовольны тем, что дивиденды от использования международными перевозчиками СМП достаются Москве.

Депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов, в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей, заметил, что Европа мечтает об ослаблении России в этом регионе.

«Было время, когда СССР, да и Россия сдавала позиции севера, — подчеркнул Милонов. — Но сейчас объявлен арктический прорыв и активное продвижение России, вынуждает европейские страны корректировать свою политику. Они понимают, что Москва не смиренно уходит, а заявляет свои права».

Депутат уверен, что географическое положение России дает стране все основания находиться в Арктике.

«Сегодня те, страны, которые находятся в вассально зависимости от Вашингтона беспомощны и вынуждены обращаться к США. Шведы констатируют ,что отказались от самостоятельности и отдали управление в руки НАТО, после чего перестали быть серьезными игроками».

Виталий Милонов указал, что вопрос по поводу Арктики вовсе не к России, а к союзникам этих государств, которые ранее участвовали в распиле северных территорий без участия Москвы.

Ранее ФАН сообщал о том, почему США недовольны успехом Севморпути.