Сбербанк предоставит ипотеку под 6,2% для жилищного строительства

Москва, 28 февраля. Пилотная программа кредитования индивидуального жилищного строительства от Сбербанка заработает в Липецкой области. Ставка по ипотеке составит от 6,2% годовых.

Как рассказал вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов, особенностью проекта является комплексный подход по финансированию строительства поселка и предложению для покупателей. Льготное кредитование будет предоставляться для граждан и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), а пониженная ставка станет драйвером роста спроса, благодаря чему кредит можно погасить быстрее, поэтому застройщик сможет сэкономить на процентах.

«Покупатели квартир в данном проекте получат возможность приобрести таунхаусы, получив ипотеку в «Сбере» по льготной ставке от 6,2% годовых в зависимости от наличия электронной регистрации сделки», — приводит слова Бессонова агентство «Интерфакс».

Представитель Сбербанка уточнил, что пилотная программа с использованием эскроу-счетов будет реализована в селе Ленино Липецкой области. Всего там планируется построить 23 блокированных жилых дома общей площадью 19 тысяч квадратных метров, добавил Бессонов. По его словам, сумма сделки составит свыше 500 млн рублей.

Минфин РФ 20 февраля предложил распространить программу «Семейная ипотека» на строительство частных домов. Речь идет об ипотеке под 6% годовых, которая выдается на приобретение земельного участка под возведение жилого дома или для строительства частного на уже имеющемся участке.

Вице-премьер Марат Хуснуллин ранее заявил о возможном продлении программы льготной ипотеки для покупки квартир в новых домах под 6,5% годовых. При этом он допустил, что механизмы льготного кредитования могут быть изменены.