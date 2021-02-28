РФПИ отправил заявку на регистрацию вакцины от коронавируса «Спутник Лайт»

Москва, 28 февраля. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил о подаче заявки на регистрацию вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт».

Заявка на одобрение использования препарата при чрезвычайных ситуациях подана в России и еще ряде стран. Об этом говорится в Twitter-аккаунте производителя вакцины.

В нем также отмечается, что препарат поступит в гражданский оборот в марте. Минздрав РФ разрешил проведение третьей фазы клинических исследований «Спутника Лайт» 17 февраля.

В Москве вакцинация добровольцев этим новым препаратом началась 27 февраля. Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что препарат планируют использовать в сочетании с двухкомпонентной вакциной «Спутник V».