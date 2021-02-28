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Журналисты высмеяли Госдеп США за перевернутый флаг Мексики за спиной Блинкена

Журналисты высмеяли Госдеп США за перевернутый флаг Мексики за спиной Блинкена

Вашингтон, 28 февраля. Глава Госдепа США Энтони Блинкен анонсировал переговоры с Мексикой перевернутым флагом.

В Twitter-аккаунте Блинкена появилась фотография чиновника, за спиной которого флаг Мексики висит вверх ногами. Оплошность заметили мексиканские СМИ, которые написали, что изображенный на флаге страны орел не должен быть вниз головой. В подписи к посту Блинкен пишет, что «очень рад виртуально посетить Мексику».

«Госсекретарь США начал виртуальный визит в нашу страну с перевернутого флага», — иронично отметил журналист Ариэль Муцацос.

«Госсекретарь Байдена предстал перед Мексиканской Республикой, продемонстрировав ее флаг вверх ногами. Это знак, месье Блинкен, это знак», — с сарказмом пишет представитель СМИ Леонардо Толедо.

Издание Fox отметило, что намеренно вывешенные вверх ногами флаги могут служить символом большой беды или неуважения. Впрочем, с мексиканским флагом подобное происходит не впервые. СМИ напомнило, что бывший президент страны Энрике Пенья Нието сам вывесил перевернутый флаг непосредственно в День мексиканского флага.

Ранее США попросили всех членов ООН поддержать их стремление вернуться в состав Совета по правам человека, который покинули при Дональде Трампе.

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