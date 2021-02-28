Журналисты высмеяли Госдеп США за перевернутый флаг Мексики за спиной Блинкена

Вашингтон, 28 февраля. Глава Госдепа США Энтони Блинкен анонсировал переговоры с Мексикой перевернутым флагом.

В Twitter-аккаунте Блинкена появилась фотография чиновника, за спиной которого флаг Мексики висит вверх ногами. Оплошность заметили мексиканские СМИ, которые написали, что изображенный на флаге страны орел не должен быть вниз головой. В подписи к посту Блинкен пишет, что «очень рад виртуально посетить Мексику».

«Госсекретарь США начал виртуальный визит в нашу страну с перевернутого флага», — иронично отметил журналист Ариэль Муцацос.

«Госсекретарь Байдена предстал перед Мексиканской Республикой, продемонстрировав ее флаг вверх ногами. Это знак, месье Блинкен, это знак», — с сарказмом пишет представитель СМИ Леонардо Толедо.

Издание Fox отметило, что намеренно вывешенные вверх ногами флаги могут служить символом большой беды или неуважения. Впрочем, с мексиканским флагом подобное происходит не впервые. СМИ напомнило, что бывший президент страны Энрике Пенья Нието сам вывесил перевернутый флаг непосредственно в День мексиканского флага.

Ранее США попросили всех членов ООН поддержать их стремление вернуться в состав Совета по правам человека, который покинули при Дональде Трампе.