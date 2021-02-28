Президент Украины назвал условие перемирия между Киевом и Москвой

Киев, 28 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к гражданам назвал условие перемирия между украинцами и русскими.

Семь лет назад Россия, по словам Владимира Зеленского, «вырвала сердце Украины» — Крым. Поэтому сегодня, чтобы восстановить хорошие отношения между государствами, РФ должна «вернуть» полуостров.

«Некоторые убеждали, что вырвали наше сердце законно и вежливо. А теперь, сжимая его в руках, искренне недоумевают, почему Украина обижена, почему не хочет иметь хороших отношений, почему столько ненависти, почему Украина не может этого забыть и простить», — сказал Владимир Зеленский.

Президент Украины отметил, что подписал указ о мерах по «деоккупации» Крыма, среди которых — защита прав жителей региона и поддержка крымско-татарской культуры.

Ранее стало известно, что Россия не примет приглашение для участия в «международной платформе по деоккупации Крыма».