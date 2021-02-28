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Осужденного за убийство детей канадца признали невиновным спустя 37 лет

Осужденного за убийство детей канадца признали невиновным спустя 37 лет

Оттава, 28 февраля. Суд признал невиновным канадца Томаса Йебеса, осужденного за убийство двоих детей в 1982 году. Министр юстиции Канады признал, что 37 лет назад произошла судебная ошибка.

Инцидент произошел в феврале 1982 года в Британской Колумбии. Мужчина проснулся от запаха дыма и обнаружил, что комнату, где спали его приемные сыновья, охватил огонь. Он бросился внутрь, вынес мальчиков в коридор, но они уже были мертвы.

Оказалось, дети любили играть с огнем, имели психические отклонения и раздражали приемную маму. Томас развелся с женой и переехал с сыновьями в новый дом. Вскрытие показало, что в трахее и бронхах ребят не было дыма, после чего мужчину обвинили в двойном убийстве. По мнению судьи, он якобы расправился с мальчиками, чтобы наладить отношения с супругой, пишет The Globe and Mail.

Спустя годы родственник Томаса окончил юридический факультет и начал собственное расследование. Выяснилось, что наполнитель матраса, на котором спали дети, содержал опасные материалы, склонные к беспламенному горению, — они попросту задохнулись. В марте 2020 года Верховный суд Британской Колумбии признал мужчину невиновным после 37 лет страданий.

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