Осужденного за убийство детей канадца признали невиновным спустя 37 лет

Оттава, 28 февраля. Суд признал невиновным канадца Томаса Йебеса, осужденного за убийство двоих детей в 1982 году. Министр юстиции Канады признал, что 37 лет назад произошла судебная ошибка.

Инцидент произошел в феврале 1982 года в Британской Колумбии. Мужчина проснулся от запаха дыма и обнаружил, что комнату, где спали его приемные сыновья, охватил огонь. Он бросился внутрь, вынес мальчиков в коридор, но они уже были мертвы.

Оказалось, дети любили играть с огнем, имели психические отклонения и раздражали приемную маму. Томас развелся с женой и переехал с сыновьями в новый дом. Вскрытие показало, что в трахее и бронхах ребят не было дыма, после чего мужчину обвинили в двойном убийстве. По мнению судьи, он якобы расправился с мальчиками, чтобы наладить отношения с супругой, пишет The Globe and Mail.

Спустя годы родственник Томаса окончил юридический факультет и начал собственное расследование. Выяснилось, что наполнитель матраса, на котором спали дети, содержал опасные материалы, склонные к беспламенному горению, — они попросту задохнулись. В марте 2020 года Верховный суд Британской Колумбии признал мужчину невиновным после 37 лет страданий.