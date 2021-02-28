Действующую систему техосмотра продлили в РФ до октября

Москва, 28 февраля. Действующую систему технического осмотра автомобилей продлили в России до 1 октября 2021 года. Документ подписал глава российского правительства Михаил Мишустин.

Автовладельцам и профильному бизнесу предоставили время для того, чтобы подготовиться к новым правилам техосмотра. В результате до осени этого года будут действовать диагностические карты, срок которых истекает с 1 февраля по 30 сентября. Полученные водителями карты будут продлены автоматически, говорится в постановлении.

"Никаких неудобств для граждан быть не должно", — заявил Мишустин, отметив, что новая система должна заработать к намеченному сроку без сбоев.

С марта в России также действуют новые правила размещения машин во дворах. Кроме того, появится знак, предупреждающий водителей о наличии фото- и видеокамер.