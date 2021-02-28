Российский врач рассказал о способах облегчить ПМС

Уфа, 28 февраля. Предменструальный синдром (ПМС) это совершенно нормальное состояние для женщины. Российский врач-диетолог Регина Ахуньянова рассказала, как облегчить это недомогание.

Медик уделила особое внимание женскому гормональному здоровью. По ее словам, ПМС считается женским признаком. Справиться с этим состоянием могут помочь дыхательная гимнастика или контрастный душ. Кроме того, следует отказаться и от вредных привычек.

Важным фактором специалист также считает регулярную половую жизнь. При этом Ахуньянова рекомендует найти свои способы получения удовольствия и минимизировать получаемый стресс. Так, для женской энергии крайне необходимы гормоны счастья, например, дофамин, эстроген, окситоцин, серотонин.

Врач посоветовала изучить особенности своего организма. Нужно следить за режимом питания и правильно его выстраивать. Риски приема лекарственных препаратов тоже стоит снизить. Таким образом получится сохранить здоровье на долгие годы.

Купировать симптомы ПМС можно также с помощью определенных продуктов. Например, рекомендуется включить в рацион шпинат.