«Квартиросъемщик» лишил жителя Саранска 30 тысяч рублей через SMS-сообщение

Саранск, 28 февраля. Житель Саранска нарвался на мошенников, пытаясь сдать в аренду жилье. Общаясь с потенциальным квартиросъемщиком, он проявил бдительность. Однако все же лишился 30 тысяч рублей.

«Квартиросъемщик мечты» нашел 55-летнего арендодателя через известный сайт объявлений. Собеседник из другого региона рассказал о своем желании поселиться в чужом жилье на длительный срок и объявил о готовности перечислить предоплату. Для этого он предложил хозяину квартиры внести данные с банковской карты на постороннем Интернет-ресурсе. Заподозрив неладное, мужчина отказался.

После беседы на телефон пострадавшего пришло SMS-сообщение со странным содержанием, а за ним — оповещение о снятии с карты 30 тысяч рублей.

«В настоящее время по данному факту проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По предварительной версии, пришедшее на телефон потерпевшего сообщение содержало вредоносный файл, являвшийся вирусом», — сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Ранее ФАН сообщил о другом случае мошенничества на сайте объявлений. Неделю назад пенсионер из Мордовии лишился 66 тысяч рублей при продаже старого дивана.