Ани Лорак преобразилась до неузнаваемости ради нового клипа

Москва, 28 февраля. Украинская музыкальная исполнительница Ани Лорак выпустила новый клип на композицию «Наполовину». В ролике певица предстала в образе с каре и густой челкой, чем удивила фанатов.

Клип «Наполовину» стал первым роликом артистки, выпущенным в этом году. Исполнительница вложила в песню всю боль от испытанных ею переживаний. Показанная в клипе история любви имела место в жизни Лорак, на это намекнула сама артистка.

«Невероятная история любви, боли, разочарования и надежды. Особенная, личная для меня драма, которая, надеюсь, откликнется в ваших сердцах и поможет пережить сложные моменты жизни», — поделилась знаменитость в Instagram.

Поклонники не смогли сдержать эмоций от радости выхода нового клипа любимой певицы. В комментариях они оценили проделанную работу. Фолловеры также обратили внимание на смелый образ артистки: Лорак предстала в ролике с каре и густой челкой, передает «Культуромания».

«Очень интересный образ с каре, вам идет! А клип, конечно же, шикарный»; «Ну наконец-то офигенная песня! До мурашек, супер!»; «Очень чувственный клип и песня. Мурашки по коже от вашего голоса! Спасибо вам за такую невероятную премьеру», — поблагодарили певицу фанаты.

Ани Лорак любит радовать своих подписчиков смелыми нарядами. Недавно звезда сцены поделилась хитростями для создания идеального образа. По словам певицы, нужно руководствоваться четырьмя несложными правилами.