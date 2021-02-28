Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Шоу-бизнес

Ани Лорак преобразилась до неузнаваемости ради нового клипа

Ани Лорак преобразилась до неузнаваемости ради нового клипа

Москва, 28 февраля. Украинская музыкальная исполнительница Ани Лорак выпустила новый клип на композицию «Наполовину». В ролике певица предстала в образе с каре и густой челкой, чем удивила фанатов.

Клип «Наполовину» стал первым роликом артистки, выпущенным в этом году. Исполнительница вложила в песню всю боль от испытанных ею переживаний. Показанная в клипе история любви имела место в жизни Лорак, на это намекнула сама артистка.

«Невероятная история любви, боли, разочарования и надежды. Особенная, личная для меня драма, которая, надеюсь, откликнется в ваших сердцах и поможет пережить сложные моменты жизни», — поделилась знаменитость в Instagram.

Поклонники не смогли сдержать эмоций от радости выхода нового клипа любимой певицы. В комментариях они оценили проделанную работу. Фолловеры также обратили внимание на смелый образ артистки: Лорак предстала в ролике с каре и густой челкой, передает «Культуромания».

«Очень интересный образ с каре, вам идет! А клип, конечно же, шикарный»;

«Ну наконец-то офигенная песня! До мурашек, супер!»;

«Очень чувственный клип и песня. Мурашки по коже от вашего голоса! Спасибо вам за такую невероятную премьеру», — поблагодарили певицу фанаты.

Ани Лорак любит радовать своих подписчиков смелыми нарядами. Недавно звезда сцены поделилась хитростями для создания идеального образа. По словам певицы, нужно руководствоваться четырьмя несложными правилами.

Новости партнеров