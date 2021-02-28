Летчик-испытатель Куимов восхитился летными качествами Ил-76МД-М

Москва, 28 февраля. Военно-транспортный самолет Ил-76МД-М впервые взлетел ровно пять лет назад и после доработок стал поступать в состав ВКС РФ.

Летчик-испытатель Николай Куимов, который 28 февраля 2016 впервые поднял в воздух военно-транспортный самолет Ил-76МД-М, назвал летные качества машины великолепными. По его словам, процитированным RT, этот самолет воплотил все лучшее, что было задумано разработчиками проекта Ил-76.

Ил-76МД-М — это не новый самолет, а результат глубокой модернизации старого. Куимов пояснил, что на самолете установлено новое навигационное оборудование и новые пилотажные системы, расширившие возможности пилота контролировать самолет на всех этапах полета.

Усилена также защита самолета с помощью системы «Витебск», благодаря которой экипаж получит немедленный сигнал в случае появления угрозы. Отвести их от машины должны комплексы запуска ложных тепловых целей и станция радиоэлектронной борьбы.

Опыт модернизации военно-транспортного самолета Ил-76 показал, что пришло время для системного и концептуального обновления российской военно-транспортной авиации. К таком выводу пришел обозреватель Федерального агентства новостей Андрей Союстов.