Ракета «Союз-2.1б» с российским спутником «Арктика-М» стартовала с Байконура

Москва, 28 февраля. Ракета-носитель «Союз-2.1б» с первым российским спутником «Арктика-М» запущена в воскресенье. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

Ракета стартовала с космодрома Байконур. Прямая трансляция ведется на официальном сайте Роскосмоса. Спутник «Арктика-М» предназначен для мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе.

Накануне гендиректор предприятия Дмитрий Рогозин рассказал о планах осуществить три пуска по федеральной космической программе с космодрома Восточный. Всего на текущий год Роскосмос запланировал 29 пусков ракет космического назначения.