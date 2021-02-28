Предчувствие помогло актрисе Марине Левтовой спасти дочь перед гибелью

Москва, 28 февраля. Актриса Марина Левтова, которая трагически погибла после катания на снегоходе, словно предчувствовала свою смерть, и это помогло ей спасти свою дочь, артистку Дарью Мороз.

Левтова была замужем за актером и режиссером Юрием Морозом. В 1983 году на свет появилась их дочь, которая в будущем пошла по стопам родителей. Когда Дарье было всего 16 лет, она получила свою первую главную роль в фильме Георгия Данелии «Фортуна».

Отмечать это событие Левтова, ее дочь и их друзья отправились за город. Компания добралась до подмосковной дачи геолога Михаила Рудяка, который предложил друзьям покататься на снегоходах.

«Марина была против этой затеи, она словно предчувствовала, что может случиться беда. Но Даша загорелась желанием испробовать новомодное развлечение. Марина поехала только из-за нее, чтобы не отпускать дочку без присмотра», — вспоминал потом овдовевший Юрий Мороз.

Рудяк разместился за рулем снегохода, а Дарья сначала села последней, но Левтова, будто последовав интуиции, пересадила дочь перед собой. В итоге это стало спасением для будущей звезды сериала «Содержанки».

Геолог разогнался на снегоходе, но в сумерках не заметил засыпанный снегом овраг. Снегоход перевернулся, и все трое вылетели из сиденья. Дарья Мороз получила небольшие переломы, а вот Левтова сильно ударилась головой о дерево.

Следом ехали актер Дмитрий Певцов и артистка Ольга Дроздова. Они тут же вызвали помощь. Марину Левтову доставили в Одинцовскую больницу с черепно-мозговой травмой, но спасти ее не удалось. Актриса скончалась 27 февраля 2000 года, ей было 40 лет.

Дарья Мороз уже сама стала матерью и воспитывает дочь Анну от режиссера Константина Богомолова. Поклонники актрисы отмечали, что девочка похожа на Левтову.