Число жертв взрыва в украинской больнице возросло до двух

Черновцы, 28 февраля. Пострадавший в результате пожара в больнице Черновцов мужчина скончался. Количество жертв увеличилось до двух, сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Накануне в медицинском учреждении прогремел взрыв. На месте погиб 76-летний пациент, находившийся в боксе ковидного отделения. Предположительно, причиной взрыва и последующего возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности. По данному факту возбуждено уголовное дело, назначен ряд экспертиз.

Всех пациентов экстренно госпитализировали в соседние медицинские учреждения. Для их родственников организовали горячую линию.