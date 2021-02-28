Народные промыслы в Дагестане получат господдержку в виде субсидий

Махачкала, 28 февраля. В Дагестане введут комплекс мер, направленных на поддержку бизнеса, занятого в производстве изделий народных художественных промыслов. Предприятия и индивидуальные предприниматели будут получать субсидии от государства, возмещающие значительную часть их затрат.

По словам регионального министра по туризму и народным художественным промыслам Расула Ибрагимова, власти начнут субсидировать затраты бизнеса на закупку оборудования и расходы на коммунальные услуги. Соответствующие меры государственной поддержки станут возможными благодаря программам Минпромторга России.

«С этого года впервые вводится субсидия на закупку оборудования, которая будет возмещать 70% затрат предпринимателей. Кроме того, по федеральной программе Минпромторга у нас появляется возможность субсидировать расходы на электроэнергию, газоснабжение. Также разрабатывается программа поддержки на закупку сырья, необходимого для изготовления изделий», — рассказал Ибрагимов журналистам.

Министр сообщил, что на территории Дагестана на сегодняшний день действует около 600 предприятий и индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере народных художественных промыслов. С 2021 года они смогут воспользоваться обозначенными мерами поддержки.

«Такого не было, субсидии вводятся впервые за многие годы. Если ранее мы могли только организовать площадки для реализации их продукции, то теперь уже сможем помочь и субсидиями», — отметил глава профильного ведомства.

На территории Дагестана широкое распространение получили такие виды ремесел, как художественная обработка металла, резьба по камню и дереву, гончарное производство, ковроделие, обработка кости, узорное вязание, оружейное и ювелирное дело. В эпоху Средневековья сложились крупные специализированные центры по производству различных изделий художественного ремесла, сосредоточенных, как правило, в сельских поселениях горной части региона.

Ранее ФАН сообщал, что в дагестанском парламенте рассматривается законопроект о снижении налога для турбизнеса. Бизнес-омбудсмен республики выступал за его принятие на фоне падения туристического потока из-за пандемии коронавируса.