Россия встревожила норвежских чиновников покупкой завода Bergen Engines

Москва, 28 февраля. Норвежские политики испугались, что Россия вместе с покупкой завода приобретет ценные сведения об обороне страны.

Россия приобрела турбинный завод Bergen Engines, а вместе с ним и корабль-шпион «Марьята», пишет «НьюИнформ». После того, как норвежские чиновники узнали, что покупателем завода являются российские граждане, они сразу же озаботились вопросами безопасности страны.

Отметим, бергенский турбинный завод в Хордвикнесете занимался строительством двигателей для главного норвежского шпионского корабля и проводил для него работы по техобслуживанию. Предположительно, речь идет о корабле-шпионе «Марьята», осуществляющего наблюдением за Россией в Баренцевом море.

«Bergen Engines делает двигатели для кораблей, которые играют ключевую роль в безопасности страны. Очень важно, чтобы эта информация не попала не в те руки», — заявила депутат от Рабочей партии Йетте Кристенсен.

В тоже время в минпромторге отметили, что продажа завода рассматривается исключительно с позиции коммерческой сделки.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало об отправке стратегических бомбардировщиков ВВС США на авиабазы в Норвегии.