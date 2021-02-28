Цены на бензин в России выросли на 1%

Москва, 28 февраля. Росстат обнародовал данные о повышении средних розничных цен на бензин. В январе рост стоимости топлива составил всего 1%.

Согласно статистике ведомства, потребительская цена на бензин в январе прибавила 1% к показателю прошлого месяца. В сравнении с предыдущим годом, повышение составило 3,3%. Изменение стоимости топлива коснулось 28 субъектов Российской Федерации. Наибольший рост зафиксирован в Тыве — в данном субъекте бензин поднялся в цене на 5,4%. Обратная тенденция наблюдается на Камчатке, где стоимость топлива упала на 0,1%.

Рынки Москвы и Санкт-Петербурга в начале 2021 года показали уверенный рост. Автомобильный бензин в столицах вырос в цене на 1,5% и 0,9% соответственно. Данные Росстата показывают, что, по январским показателям соотношение внутренней цены на нефть к мировой находилось на уровне 70,7%.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) ранее сообщила о намерении проверить ценообразование на рынке топлива Дальнего Востока. Дестабилизация в розничной торговле привела к перебоям с поставками бензина конечному потребителю.