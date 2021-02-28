Названа стоимость квартиры Ахеджаковой, в которой прописан ее бывший муж

Москва, 28 февраля. Народная артистка РФ Лия Ахеджакова судится с экс-супругом, художником Борисом Кочейшвили, пытаясь выписать его из столичной квартиры.

Бывший муж актрисы нашел новую спутницу, поэтому Ахеджакова переживает, что Кочейшвили будет претендовать на долю в ее жилплощади. Квартира, расположенная в доме на улице Удальцова, оценивается в 40 миллионов рублей. Сам художник проживает в старинном особняке в центре Москвы, однако дом принадлежит Союзу художников. Кочейшвили не накопил на собственное жилье, так как не продавал свои работы.

Еще десять лет назад Ахеджакова намеревалась выписать бывшего мужа. Художник пообещал журналистам программы «Ты не поверишь!» на НТВ, что выпишется из квартиры, но подробно говорить об этом не стал. Кочейшвили, беседовавший с прессой через окно, попросил сотрудников СМИ не докучать ему вопросами.

«Отстаньте от меня!» — резко ответил бывший супруг Ахеджаковой.

Недавно в жизни актрисы случилось потрясение: скончался ее коллега по фильму «Ирония судьбы» Андрей Мягков. Ахеджакова запомнила артиста как интеллигентного, умного и «не шумного» человека. Об этом подробно также сообщал портал «Мир 24».