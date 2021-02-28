Болгария не будет участвовать в учениях НАТО Poseidon 21 из-за коронавируса

Костанца, 28 февраля. Члены экипажей болгарских кораблей заболели COVID-19 и не будут участвовать в учениях НАТО Poseidon 21 в Черном море. Об этом заявил глава Генштаба ВМС Румынии Михай Панаит.

В черноморском порту Констанца стартовали маневры Poseidon 21. На место проведения учений НАТО уже прибыли военные из Румынии, США, Франции, Турции, Греции и Испании. Болгария также должна была принимать участие в тренировках. Но из-за заражения членов экипажей кораблей коронавирусом страна вынуждена пропустить маневры в Черном море.

«У болгарского партнера на этот раз проблема с пандемией COVID-19, и из-за этого он отказался участвовать в этом многонациональном учении», — сообщает Панаит.

В ходе учений НАТО Poseidon 21 экипажи отработают сценарии борьбы с подводными угрозами, проведут гидрографическую разведку, будут искать и обезвреживать морские мины и самодельные взрывные устройства.

Ранее ФАН писал, что официальная церемония открытия учений Poseidon 21 состоялась в Румынии. Маневры пройдут с 27 февраля по 6 марта 2021 года, в них задействуют 13 кораблей, девять самолетов и более 700 человек личного состава из разных стран НАТО.