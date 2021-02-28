В Махачкале возбудили уголовное дело по факту покушения на полицейского

Махачкала, 28 февраля. Следственный комитет РФ информирует о возбуждении уголовного дела по факту посягательства на жизнь полицейского в Махачкале.

Ранее правоохранительные органы Дагестана сообщали о перестрелке с двумя неизвестными, показавшимися сотрудникам полиции подозрительными во время проверки документов. Один из мужчин внезапно достал пистолет и ранил полицейского в плечо. Сотруднику правоохранительных органов удалось задеть злоумышленника в результате ответного огня, в то время как его сообщник попытался сбежать, однако он был задержан.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа)», — говорится в официальном сообщении СК.

Инцидент произошел недалеко от магазина «1000 мелочей» в Махачкале на проспекте Имама Шамиля.