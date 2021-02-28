Жена Александра Малинина поделилась секретами стройной фигуры

Москва, 28 февраля. Жена эстрадного исполнителя Александра Малинина, врач-гинеколог и владелица собственной клиники Эмма раскрыла, как ей удается поддерживать стройную фигуру.

Супруга музыканта ведет на одном из сайтов для родителей собственную колонку, в которой поднимает разные темы. На этот раз Малинина решила порассуждать о женском эгоизме. По словам врача, женщины очень часто не посвящают время себе.

Жена певца часто слышит, что ей удается так хорошо выглядеть в 56 лет лишь благодаря возможности пойти в любой фитнес-клуб или одеться в дорогих магазинах. Однако фигуру Малинина поддерживает вовсе не с помощью персональных тренеров.

«Каждое утро я начинаю с гимнастики. Это необходимо, чтобы иметь красивую осанку и чтобы живот был втянут», — написала Малинина.

Во время занятий владелица клиники выполняет комплекс для спины и танцевальные разминки, которые она просто нашла в Интернете. Завтракает жена исполнителя только через 12, 14 или 16 часов после ужина. Последний прием пищи у Малининой происходит строго за шесть часов до сна, поскольку это помогает поддерживать хороший гормональный фон и просыпаться без отеков, передает Пятый канал.

В середине февраля Александр и Эмма Малинины отметили 31-ю годовщину брака. В эту важную дату певец посвятил супруге трогательные слова.