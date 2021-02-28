Болгарский евродепутат предложил расширить санкции против РФ за «шпионаж»

София, 28 февраля. Евродепутат от Болгарии Ангел Джамбазки выступил с инициативой о возможном расширении ограничительных мер против России.

В республике считают, что Москва якобы занималась шпионажем против государства. Предложение Джамбазки отражено в обращении парламентария к Европейской комиссии. Он рассказал об объявлении персонами нон грата двух российских дипломатов в прошлом году. София подозревала их в «сборе конфиденциальной государственной информации о болгарских вооруженных силах»

«Рассматривает ли Еврокомиссия возможность расширения круга затрагиваемых лиц и наращивания санкций в отношении России? Рассматривает ли она возможность продления санкций?», — поинтересовался евродепутат.

Ранее президент России Владимир Путин назначил нового посла в Болгарии. Пост заняла экс-глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова.