Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика

Болгарский евродепутат предложил расширить санкции против РФ за «шпионаж»

Болгарский евродепутат предложил расширить санкции против РФ за «шпионаж»

София, 28 февраля. Евродепутат от Болгарии Ангел Джамбазки выступил с инициативой о возможном расширении ограничительных мер против России.

В республике считают, что Москва якобы занималась шпионажем против государства. Предложение Джамбазки отражено в обращении парламентария к Европейской комиссии. Он рассказал об объявлении персонами нон грата двух российских дипломатов в прошлом году. София подозревала их в «сборе конфиденциальной государственной информации о болгарских вооруженных силах»

«Рассматривает ли Еврокомиссия возможность расширения круга затрагиваемых лиц и наращивания санкций в отношении России? Рассматривает ли она возможность продления санкций?», — поинтересовался евродепутат.

Ранее президент России Владимир Путин назначил нового посла в Болгарии. Пост заняла экс-глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова.

Новости партнеров