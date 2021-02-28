Торговый центр загорелся в Мурманске

Мурманск, 28 февраля. Крупный пожар произошел в торговом центре Мурманска. Очевидцы публикуют в соцсетях кадры с места события.

Горит ТЦ «Семеновский» на проспекте Героев Североморцев. Огнеборцы прибыли на место происшествия. В Сети опубликовано видео, на котором видно, как горит крыша здания. Информации о пострадавших нет, причина и обстоятельства ЧП устанавливаются.

Недавно пожар произошел в Москве в двухэтажном здании на Пятницкой улице. Сотрудникам ГИБДД пришлось перекрыть движение на ближайшем участке дороги, сообщал телеканал «360».