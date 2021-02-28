Американские физики нашли дисбаланс внутри протона между двумя типами античастиц

Вашингтон, 28 февраля. Ученые впервые проследили за процессом возникновения и исчезновения виртуальных частиц антиматерии внутри протонов. Об открытии рассказали физики из США.

Чтобы понаблюдать за тем, как виртуальные частицы антиматерии образуются и пропадают внутри протонов, ученые провели специальный эксперимент. Специалистам Аргоннской национальной лаборатории пришлось разогнать большое число частиц до высоких и низких энергий.

После эксперты направили протоны в сторону мишени из жидкого водорода. В процессе научной работы американские специалисты изучили получившиеся наборы мюонов и пришли к выводу, что при преображении уровня энергии столкновений соотношение разных типов антикварков почти не изменялось. По мнению ученых, такой результат исключает проблему видимой асимметрии антиматерии внутри протонов.

Группа испанских и немецких профессоров Гархинге ранее разделила квантовый компьютер на две части, чтобы решить основную проблему в производстве квантовых машин.