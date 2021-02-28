Офтальмолог объяснил, почему контактные линзы повышают риск заражения COVID-19

Москва, 28 февраля. Носители контактных линз тоже попали в группу риска по коронавирусу. Врач-офтальмолог Татьяна Шилова рассказала, почему стоит вернуться к ношению очков.

Риск заражения COVID-19 вырастает у людей, которые носят линзы, поскольку они чаще остальных касаются глаз. Таким образом вероятность попадания инфекции через слизистую существенно увеличивается.

«Если вы носите контактные линзы, переходите на очки. Они являются защитой от аэрозольных капель, которые содержат частицы коронавируса. Очки должны обрабатываться, мыться раз в день мыльным раствором», — объяснила медик.

При этом необходимо продолжать соблюдать масочно-перчаточный режим, а также стараться не трогать руками лицо и глаза. Кроме того, для профилактики заражения Шилова рекомендовала использовать противовирусные препараты для закапывания, особенно если человек мог контактировать с заболевшим.

Врач-офтальмолог Ирина Лещенко предупредила об опасности хирургических способов изменения цвета глаз. Этот метод может привести к негативным последствиям, например, вызвать атрофию зрительного нерва.