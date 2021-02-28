Жертвами массового убийства в мексиканском штате стали 11 человек

Мехико, 28 февраля. В вооруженном нападении в штате Халиско погибли 11 человек, еще двое пострадали, сообщила региональная прокуратура.

Огнестрельные ранения получили женщина и ребенок, им оказали медицинскую помощь. По факту массового убийства людей началось расследование. По предварительным данным, вооруженная винтовками группа бандитов открыла огонь по людям, распивавшим спиртное на обочине дороги.

На месте убийства идет операция правоохранителей с участием вертолетов. Как сообщили в прокуратуре, мотивы нападавших, а также их личности пока не удалось установить.

Банду мексиканцев, контролирующую секс-индустрию на территории США, арестовали, сообщало Федеральное агентство новостей. Полицейские сообщили, что злоумышленники почти два десятилетия заставляли женщин заниматься проституцией.