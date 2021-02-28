Назван необычный способ восстановить волосы после перенесенного коронавируса

Москва, 28 февраля. Люди, переболевшие новой коронавирусной инфекцией, могут столкнуться с таким неприятным последствием, как выпадение волос.

Это состояние не критично, поскольку через некоторое время волосы все-равно отрастут, ведь сами волосяные луковицы не погибают. Об этом рассказал уфимский врач Глеб Глебов, работающий в COVID-госпитале.

При этом рост волос можно ускорить. Для этого специалист посоветовал пропить витамины группы В и Омега D-3. Также Глебов рассказал об одной необычной процедуре.

«Берут кровь, выделяют из нее на центрифуге плазму и потом вкалывают ее инсулиновыми шприцами в волосяные луковицы. Как правило, после этого они «просыпаются» быстрее», — рассказал медик.

По его словам, способ работает, особенно для девушек. Кроме того, он недорогой, сама процедура безболезненная, и провести ее может любой лечащий врач или медсестра.

Врач-дерматовенеролог Георгий Абрамов рассказал ранее, как ухаживать за волосами зимой. Он подчеркнул, что очень важно подобрать правильный шампунь.