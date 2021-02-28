Постпред РФ опроверг выход страны из Совета Европы

Москва, 28 февраля. Постоянный представитель России при Совете Европы, посол Иван Солтановский заявил, что страна не собирается выходить из организации.

По словам Солтановского, Россия настроена на сотрудничество со всеми участниками СЕ, а домыслы о выходе РФ из Совета являются лишь слухами.

«Вопреки пандемии, вопреки желаниям русофобов мы продолжаем работать, отстаивая российские национальные интересы, несмотря на ощутимо возросшее давление на нашу страну, в том числе и на европейских международных площадках», — рассказал постпред.

Как отметил Солтановский, залогом успеха является уверенность в своей правоте и спокойствие, а также работа на перспективу. Он добавил, что Россия готова расширять взаимодействие в сфере вакцинации от коронавируса и борьбы с пандемией.

Ранее специалисты кредитно-рейтингового агентства S&P Global Ratings рассказали о вызовах, которые могут ждать российскую экономику в текущем году. Первым из них аналитики считают ужесточение западных санкций.