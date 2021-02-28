Радиоведущий Шарапов описал сценарий стабилизации ситуации в Белоруссии

Минск, 28 февраля. Руководители белорусских протестов вряд ли смогут получить поддержку аналогичную летнему признанию, уверен ведущий радиостанции Вячеслав Шарапов.

Сейчас белорусские протесты затаились на кухнях, подчеркнул эксперт. Он выразил надежду на переосмысление произошедшего жителями республики.

«Сейчас самый момент перехватить инициативу, успокоить общество, начать процесс примирения мнений и донести главное: мы один организм, и нам нужно сохранить построенное и достигнутое», — описал дальнейший план действий для урегулирования в стране Вячеслав Шарапов.

Радиоведущий указал на роль президента Белоруссии Александра Лукашенко. Глава государства понимает, в каком русле необходимо реагировать на различные ситуации, добавил эксперт.

Ранее Лукашенко опроверг слухи о якобы намерении передать бразды правления старшему сыну Виктору. Никто из семьи не будет занимать должность президента, подчеркнул глава государства.