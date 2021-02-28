Существенного падения цен на жилье в России не предвидится

Москва, 28 февраля. Текущий спрос на жилье не позволит ценам продолжать расти. Однако падения стоимости недвижимости ждать не стоит, считает Диана Каплинская из Центра стратегических разработок.

Она даже допускает, что в ближайшем будущем может произойти остановка роста цен. По словам эксперта, вызванный программой льготного кредитования спрос на жилье пошел на спад. Все, кто хотел приобрести квартиру, уже сделал это, подчеркнула Каплинская.

Также снизилось и число людей, желающих приобрести жилье с целью инвестирования. По мнению Каплинской, такие вложения уже проведены. Еще одним фактором, свидетельствующим о стабилизации рынка недвижимости, является улучшение экономической ситуации в РФ и снятие ограничительных мер, что позволяет застройщикам наращивать объемы строительства.

Диана Каплинская напомнила, что рост цен на любой товар всегда обусловлен повышением спроса, поэтому ожидать увеличения стоимости жилья не стоит. При этом существенного спада на рынке не предвидится. Скорее всего цены останутся на уровне прошлого года или немного упадут, прогнозирует эксперт.

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