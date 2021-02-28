«Не комментируем»: директор Малахова отказался комментировать заявление Певцова

Москва, 28 февраля. Заслуженный артист России Дмитрий Певцов выступил с неожиданным заявлением. Он призвал оградить россиян от передач телеведущего Малахова и им подобных.

Актер озвучил свою точку зрения по данному вопросу в интервью изданию «Слово и дело». По его мнению сегодня цензуре необходимо подвергать абсолютно все, что идет в театрах, показывается в музеях и на телеэкране. Певцов уверен, что оценивать искусство, идущее в массы и помочь обезопасить и спасти людей от «грязи» смогут только истинные специалисты, искусствоведы, правоведы, церковь и культурологи.

«Понимаете, эти художники, в кавычках, занимаются не автором, а своими комплексами, нетрадиционными сексуальными статусами, занимаются собой, а не автором и содержанием пьесы. Как сделать нам, чтобы люди смотрели не «Дом-2» и не «потные» малаховские передачи? Надо культивировать то, что несет добро, любовь, веру, радость, надежду», — подчеркнул Дмитрий Певцов.

Актер так же посоветовал людям ценить настоящий момент и в этом случае жизнь будет восприниматься по-другому.

Корреспондент федерального агентства новостей обратился за комментариями к директору Андрея Малахова Алексею Минделю.

Представитель телеведущего данную ситуацию комментировать отказался, сославшись на пресс-службу телеканала «Россия-1». В связи с выходными, связаться с пресс-службой не удалось.