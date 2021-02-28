Грецкие орехи назвали эффективным средством для омолаживания организма

Москва, 28 февраля. Регулярное употребление грецких орехов способствует омоложению организма, а также улучшению состояния волос и ногтей, считают медицинские специалисты.

Этот питательный и калорийный продукт дает множество полезных элементов. Грецкие орехи могут положительно воздействовать на состав крови, укрепляя стенки сосудов и нормализуя артериальное давление. Врачи рекомендуют использовать их для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Витамины, находящиеся в составе орехов, имеют антиоксидантное действие, что способствует выводу токсинов из организма. Так, при частом употреблении продукта у человека улучшится рост волос, ногтей, состояние зубов, а на коже исчезнут мелкие морщинки. Особую пользу орехи несут для иммунной системы и головного мозга. За счет своей калорийности они помогут в кратчайшие сроки восстановить силы и дать заряд бодрости.

Известный врач и телеведущий Александр Мясников рекомендует включить в свой рацион орехи для восполнения запасов магния в организме. Дефицит этого элемента может привести к аритмии и инфаркту.