Итальянские ученые опровергли легенды о героической смерти Чингисхана

Авола, 28 февраля. Легенды о героической смерти основателя и первого великого хана Монгольской империи Чингисхана могут не соответствовать действительности. Об этом заявили итальянские ученые.

Чингисхан скончался в 1227 году, потому о его гибели мало что известно. Похоронили его в безымянной могиле, которая могла в глубину составлять порядка 20 метров, что соответствует традиции захоронения сюннуских царей.

Причина смерти Чингисхана тоже остается загадкой из-за многочисленных легенд, которые, вероятно, распространялись его союзниками и врагами. По одной из версий, великий хан умер из-за потери крови, когда его кастрировала принцесса тангутов. В другой говорится о гибели от ран и травм, полученных Чингисханом в результате падения с лошади во время битвы с китайскими войсками.

Специалисты из Исследовательского центра судебной антропологии, палеопатологии и биоархеологии изучили исторические тексты о великом хане. В результате исследователи предположили, что причиной гибели Чингисхана стала чума, наиболее древняя, изменяющая историю и все еще существующая болезнь.

Кроме того, походы Чингисхана долгие годы считались главной причиной краха речных цивилизаций Центральной Азии. Однако британские ученые опровергли это мнение и выдвинули новое объяснение.