Молодая учительница может попасть в тюрьму за секс с семиклассником

Монтгомери, 28 февраля. Учительницу математики из американского штата Алабама обвинили в интимной связи со школьником. Ей грозит от двух до 20 лет лишения свободы, передает Daily Mail.

По версии правоохранителей, 27-летняя Алана МакКласки занималась сексом с несовершеннолетним учеником, который оказался родственником сотрудника офиса шерифа. В связи с этим дело пришлось передать в Государственное бюро расследований Алабамы — из-за конфликта интересов. Ее арестовали, но позже выпустили под залог в 50 тысяч долларов.

Девушке предъявили обвинение и запретили вступать в контакт с предполагаемой жертвой. Помимо тюрьмы ее могут навсегда лишить преподавательской лицензии.

В Оренбуржье 43-летний санитар психиатрической лечебницы совращал 14-летнюю девочку через социальные сети. На протяжении долгого времени они обменивались фотографиями в обнаженном виде. Кроме того, мужчина пытался склонить школьницу к интимной близости, сообщало РИА56.