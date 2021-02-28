Итальянские власти ужесточили ограничительные меры на фоне коронавируса

Рим, 28 февраля. Действующие ограничительные меры, которые ввели на фоне пандемии коронавирусной инфекции, усилил глава Минздрава Италии Роберто Сперанса.

Министр подписал постановление об ужесточении мер в северной части Италии. Требования касаются регионов Ломбардия и Пьемонт, в частности городов Милан и Турин. Областям с 1 марта дали «оранжевый» статус по классификации зон риска распространения инфекции. Аналогичное обозначение получит находящийся в центре регион Марке.

Также области Молизе и Базиликата, которые расположены в центре и на юге Италии, обозначат как «красные» зоны. Для «оранжевой» зоны характерно прекращение работы баров и ресторанов, ограничения на передвижение жителей, в том числе запрет на выезд из города. В регионах «красной» зоны добавится переход школьников на обучение в дистанционном формате.

До этого сообщалось, что в Великобритании власти планируют выделить дополнительные средства в размере 5 млрд фунтов на поддержку бизнеса. Это связано с негативными последствиями для сферы из-за пандемии коронавируса.