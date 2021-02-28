Экономисты рассказали о курсе рубля и цене на нефть в марте

Москва, 28 февраля. Курс рубля в марте будет зависеть от санкций Запада и темпов восстановления экспорта нефти, сообщают со ссылкой на прогнозы экономических аналитиков СМИ.

Директор Института стратегического анализа компании «ФБК Грант Торнтон» Игорь Николаев отметил, что в марте рубль ослабнет из-за предполагающегося санкционного давления со стороны Евросоюза и США. Специалист ожидает «коридор в 75-76 рублей за доллар». По мнению Николаева, цены на нефть будут зависеть от третьей волны коронавируса. Баррель сырья, согласно его прогнозам, будет стоить 60-63 доллара.

Президент ACI Russia Сергей Романчук допускает, что в случае новой вспышки COVID-19 цены на нефть марки Brent могут подняться максимум до 75 долларов за баррель. Доллар будет стоить 73-78 рублей, считает эксперт.

«Сезонный аппетит к риску на мировых рынках, вероятно, поддержит рубль как напрямую, так и через удорожание нефти и покупку рублевых ценных бумаг иностранцами», — цитирует независимого финансового аналитика Александра Головцова «Коммерсант».

Эксперт ожидает курс национальной валюты на отметки в 75-76 рублей за доллар. По его словам, вокруг фьючерсов на Brent и WTI ажиотаж раздувают инвестбанки. Но конечный спрос на сырье останется слабым, считает аналитик.

Ранее агентство Bloomberg сообщило об уменьшении объемов ежесуточной добычи черного золота Российской Федерацией в феврале 2021 года. Причиной тенденции издание называет аномально холодную погоду.