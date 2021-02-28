Чехия попросила у России «Спутник V». События дня. ФАН-ТВ

Чехия попросила Россию о поставках «Спутника V» Президент Чехии Милош Земан обратился к своему российскому коллеге Владимиру Путину с просьбой о поставках «Спутника V». Чешский лидер высказался за «венгерский путь» вакцинации: Будапешт, как и Белград, начал закупать российский препарат, не дожидаясь его сертификации в Европейском агентстве лекарственных средств, и ограничился лишь национальной регистрацией. Чехия по итогам последней недели занимает первое место в мире по числу новых инфицированных коронавирусом в пересчете на один миллион человек населения — 884. В феврале жертвами эпидемии стали более четырех тысяч человек.

Международные учения НАТО начались в Черном море Неделя под флагами НАТО. Международные учения Североатлантического альянса «Посейдон 21» стартовали в Черном море. До 6 марта «командовать парадом» будет Румыния. Помимо этой страны в маневрах будут участвовать Болгария, Греция, Испания, США, Турция и Франция. Во время тренировок, которые пройдут на море, суше и в воздухе, будут задействованы более 700 военных, 13 кораблей, девять самолетов, грузовик с пиротехникой и даже подводный робот. В декабре прошлого года в США назвали военные учения американского флота и союзников Вашингтона по НАТО в Черном море «предупреждением для России». В нашем МИД не раз выражали беспокойство наращиванием военных сил альянса вдоль российских границ.

Террористы ИГИЛ взорвали газопровод в Сирии Боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» подорвали газопровод в сирийской провинции Дейр эз-Зор. По данным министерства нефти и минеральных ресурсов арабской республики, эксплуатация стратегически важного объекта остановлена. Террористы регулярно устраивают подобные диверсии на сирийских нефте- и газопроводах. Цель ИГИЛ — нанести урон экономике страны. В прошлом году для ударов по объектам экстремисты задействовали боевые беспилотники.