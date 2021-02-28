ФАН публикует видео с места смертельного пожара в Якутии

Якутск, 28 февраля. Пожар произошел в многоквартирном двухэтажном жилом доме в поселке Айхал в Якутии, погиб один, пострадали два человека, сообщило Главное управления МЧС России по региону.

«28 февраля около 03:00 (суббота 19:00 по московскому времени) на телефон пожарно-спасательной службы поступило сообщение о пожаре», — сообщает ГУ МЧС по Якутии.

На момент прибытия первого пожарного подразделения в здании горели второй этаж и кровля на площади 180 квадратных метра. Был объявлен повышенный ранг сложности. В результате пожара дом полностью сгорел.

Спасатели обнаружили тело погибшего в ходе тушения, его личность устанавливается. С места пожара в городскую больницу доставлены два человека.

Ранее в пресс-службе главного управления МЧС России по Якутии сообщили, что жертвами пожара в многоквартирном доме в городе Нюрба стали три человека. Пострадавших обнаружили без сознания и эвакуировали. Несмотря на все усилия медиков, спасти их не удалось.