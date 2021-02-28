Синоптики рассказали, когда улицы Москвы избавятся от слякоти

Москва, 28 февраля. Оттепель принесет в столицу слякоть, которая продержится до апреля, говорит главный специалист Метеобюро Москвы и Московской области Татьяна Позднякова.

По словам Поздняковой, март условно можно считать зимним месяцем, поскольку на российских территориях остается много снега. Прогнозируется, что в текущем году он пролежит до конца первого месяца весны.

Тающие воды, слякоть и грязь, скорее всего, высохнут только с наступлением тепла, которое не стоит ожидать раньше апреля, поделилась эксперт в интервью с «Вечерней Москвой«. Ожидается, что в первую декаду марта температура воздуха будет держаться около нулевой отметки.

Ранее стало известно, что москвичей предупреждают о сильной гололедице 28 февраля. Гидрометцентр спрогнозировал, что столбик ртутного столба покажет минус один — плюс один градус, ночью температура упадет до минус семи градусов.